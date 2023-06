© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione del Premio Massimo Troisi - Osservatorio sulla comicità, in programma nella città di San Giorgio a Cremano dal 26 giugno al 1 luglio. Intervengono il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, il vicesindaco Pietro De Martino e il direttore Artistico della kermesse Gino Rivieccio. Napoli, Sala De Sanctis, Palazzo Regione Campania, via Santa Lucia 81 (ore 11.00). (segue) (ren)