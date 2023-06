© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro, organizzato da Intesa Sanpaolo, su "Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche", partecipano, tra gli altri, Daniela Santanchè (in collegamento) ministro del Turismo, Stefano Barrese responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Guido Fiorentino presidente e ceo Grand Hotel Excelsior Vittoria, Marcello Mangia presidente e ceo Mangia's Resorts and Clubs, Giuseppe Pagliara ad Nicolaus Tours, Dina Ravera presidente Destination Italia, Nico Torrisi ad Aeroporto Internazionale di Catania. Napoli, Grand Hotel Vesuvio, via Partenope 45 (ore 11.00). (ren)