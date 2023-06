Napoli: partito il programma delle iniziative di "Giugno Giovani 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partito il programma delle iniziative di "Giugno Giovani 2023" che vedrà per tutto il mese l'arte, nelle sue diverse declinazioni, prendere forma in ogni angolo della città facendone scenario della vivacità espressiva dei giovani napoletani. Il progetto ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le Municipalità che hanno reso possibile la realizzazione del calendario di eventi. "La rassegna vedrà i giovani protagonisti dell'animazione in città - ha affermato l'assessore ai Giovani Chiara Marciani - I luoghi simbolo di Napoli come le periferie, passando per i Centri Giovanili, accoglieranno eventi, performances di artisti emergenti, festival cinematografici e tante altre attività che faranno scoprire Napoli e le potenzialità espressive dei suoi giovani. L'edizione di quest'anno è speciale, perché si colloca in una strategia più articolata messa in campo dall'Amministrazione comunale e che ha consentito alla Città di Napoli di ricevere il prestigioso premio di 'Città Italiana dei Giovani 2023'". (ren)