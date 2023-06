Pa: intesa Conferenza Regioni su inclusione e accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul provvedimento di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, la Conferenza delle Regioni esprime l’Intesa in sede di Conferenza Unificata. Lo ha dichiarato l’assessore della Regione Liguria Simona Ferro, coordinatore vicario della commissione Affari istituzionali della Conferenza delle Regioni. “E’ il primo decreto attuativo della legge delega sulla disabilità previsto negli interventi del Pnrr, che introduce l’inclusione e l’accessibilità nella Pa come obiettivi di produttività”, ha spiegato. “Si rafforza così – ha sottolineato – la tutela dei lavoratori con disabilità, garantendo mansioni e ruoli in piena autonomia, spazi fisici e tecnologie, quindi l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni. Si introduce un’apposita figura qualificata, nell’ambito del personale in servizio, preposta alla programmazione della piena accessibilità. Il raggiungimento di obiettivi relativi alla tutela delle persone con disabilità inoltre deve entrare a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti”. “Si estende – ha aggiunto – anche il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti”. “La Conferenza delle Regioni, pur apprezzando le finalità del decreto, propone alcune osservazioni e proposte emendative che garantiscano, nell'attuazione del decreto, una maggiore efficienza per l’accesso ai servizi nella Pubblica amministrazione. Si esprime così la volontà – ha concluso Ferro – di essere parte attiva nella riforma per l’autonomia delle persone con disabilità e per il loro pieno esercizio dei diritti civili e sociali”. (Rin)