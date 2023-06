Napoli: domani al Liceo Umberto I musica e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre venti le esibizioni dell'evento di fine anno scolastico del liceo classico Umberto di Napoli, Umberto Music Art, in programma giovedì 8 giugno a partire dalle 17.00. Per la prima volta, la manifestazione, che vede impegnati gli studenti in performance canore e musicali con un repertorio che spazia dal classico napoletano al rock, si svolgerà sulle scale di ingresso dello storico liceo napoletano, che si trasformeranno nel palcoscenico delle esibizioni a favore del pubblico che prenderà posto in piazza Amendola. Nel corso della kermesse, sarà comunicata l'avvenuta donazione di oltre cinquemila euro del fondo di solidarietà raccolto dagli studenti a favore delle popolazioni alluvionate sul conto dedicato "Un aiuto per l'Emilia-Romagna", decisione presa all'unanimità dal Consiglio di Istituto lo scorso 25 maggio. Inoltre, uno spazio sarà dedicato alla celebrazione degli studenti che, nel corso dell'anno, sono stati premiati o sono stati vincitori di concorsi o gare scolastiche. La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione della Presidente della I Municipalità Giovanna Mazzone e l'assessore alle Politiche sociali della I Municipalità Benedetta Sciannimanica. (ren)