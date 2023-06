Campania: M5s, la dynasty di De Luca è al tramonto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di Elly Schlein di mettere da parte De Luca jr segna l'inizio della fine della dynasty paterna. Il rinnovamento in atto nel Pd è condizione essenziale per confrontarci e costruire un percorso comune per le regionali. La parabola del potere di Vincenzo De Luca, che in questi anni ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa, è ormai al tramonto. Alle prossime elezioni il governatore, con oltre mezzo secolo passato fra incarichi di partito, ruoli elettivi e di governo, avrà ormai esaurito la sua credibilità. Le macerie prodotte in questi anni apparterranno presto alla storia passata. Quella a cui consegneremo anche De Luca". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Campania, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. (ren)