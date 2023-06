Spettacoli: Peppe Servillo apre venerdì la 16esima edizione del Campania Teatro festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Peppe Servillo ad aprire dopodomani, venerdì 9 giugno, nella Villa Floridiana (Palco Grande) di Napoli alle 22.00, la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Lo farà con “Nevica sulla mia mano”, uno spettacolo in prima assoluta che racconta, attraverso parole, musica e immagini, la grande storia di amicizia tra Lucio Dalla e il poeta Roberto Roversi. Un progetto di Mario Tronco, che, leggendo il loro carteggio, tra l’altro estremamente divertente, ha messo in evidenza la “battaglia tra l’esigenza del poeta di significare le parole e quella del musicista di cantarle travalicandone il senso, per il semplice gusto della nota”. “Due - ha spiegato Mario Tronco - sono i motivi per cui ho deciso di mettere le mani su questi capolavori. Il primo è sentimentale ed è dovuto al mio fraterno rapporto con Peppe Servillo. Ci siamo trovati spesso a combattere la stessa battaglia di Dalla e Roversi. Insieme abbiamo scritto tanta musica e parole e più volte abbiamo percorso una strada verso i luoghi bellissimi dell’anima. Il secondo motivo è di natura politica. Il protagonista dell’opera è l’Uomo chiuso in un recinto, in una specie di ingranaggio fuori dal controllo. La tecnologia, lo strapotere dell’economia, l’inquinamento e gli eccessi del potere sono gli obiettivi verso i quali la denuncia di Dalla e Roversi si rivolge con veemenza, soprattutto lì dove i due artisti intravedono ormai compromesse la natura dell’uomo e la sua predisposizione a relazionarsi con gli altri. A Igort ho chiesto di darci una mano a raccontare le storie cantate in questi dischi con le sue illustrazioni avendo la consapevolezza che alla fine ci saremmo trovati a raccontare un periodo decisivo della storia del Paese. E la formazione musicale ha sia l’anima autoriale degli Avion Travel sia l’approccio progressive dell’Orchestra di Piazza Vittorio”. (ren)