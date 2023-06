Napoli: Città della Scienza, dopo la fine della scuola al via i campi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova fantastica occasione di divertirsi e crescere insieme con l'esperienza dei campi estivi di Città della Scienza, che ritornano anche quest'anno a partire dal 19 giugno e fino al 28 luglio 2023. Le attività dei campi estivi si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 negli spazi di Città della Scienza anche all'aperto. Il personale specializzato di Città della Scienza supporterà e guiderà i bambini - con età compresa tra i 5 e gli 11 anni - suddivisi in gruppi omogenei per fasce d'età alla scoperta delle tante divertenti attività in programma; i piccoli ospiti potranno cominciare la loro giornata con una interessante sessione di yoga per bambini, per poi avventurarsi alla scoperta delle costellazioni con un allegro laboratorio di astronomia, viaggiare nel tempo con i giochi di una volta e divertirsi con tante attività ludiche nella natura a cura degli Scout. Ma la sorpresa più grande, novità di questa edizione, sarà l'emozione di poter passare una notte al museo dormendo sotto le stelle! "Con i campi estivi si rinnova uno dei format più richiesti di Città della Scienza, pensato per l'intrattenimento e il divertimento intelligente dei più piccoli anche dopo la fine dell'anno scolastico, ma anche a supporto dei genitori impegnati con il lavoro e delle famiglie che desiderano offrire ai propri bambini un appuntamento divertente e al tempo stesso ricco di stimoli e formazione", ha dichiarato il presidente Riccardo Villari. (ren)