Pd: De Luca, nulla di più volgare dei radical chic senza chic

- "In politica, come nella vita, non c'è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic". Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il post appare come un velato riferimento alla neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein e viene pubblicato all'indomani della decisione di rimuovere da vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca, figlio del governatore campano. (ren)