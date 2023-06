Imprese: Odcec Napoli, sostenibilità, finanza e nuove competenze per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa che investe in politiche di Responsabilità Sociale e adotta strategie e strumenti per migliorare i suoi impatti sulle persone e l'ambiente è considerata meno rischiosa e più affidabile e pertanto più meritevole della fiducia non solo di clienti e consumatori ma anche di investitori e finanziatori. Questo è il tema del terzo incontro promosso dalla Commissione Csr e Sostenibilità dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, tra le prime iniziative messe in campa dalla sua costituzione. Il seminario è occasione per fare il punto sui nuovi scenari di mercato, sulle opportunità e gli strumenti a disposizione delle imprese per sostenere la crescita, migliorando la capacità di accesso alla "nuova finanza" e creare valore sostenibile nel tempo. Di eccellenza il programma dell'incontro con l'introduzione di Antonella La Porta – consigliere delegato Commissione Responsabilità sociale e sostenibilità, Maria Federica Cordova - presidente commissione responsabilità sociale e sostenibilità, Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità - CsrMed Forum e Ceo di Intramedia; la moderazione di Francesco Viti - vice presidente della Commissione e gli interventi del Prof. Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania, di Matteo Rusciadelli – responsabile Coverage Corporate Centro Sud Cassa Depositi e Presiti, Luca Memoli – Corporate sales & Relationship management Elite, del Prof. Paolo Carbone – presidente Metropolitana di Napoli e del Prof. Riccardo Realfonzo - presidente Fondo Pensione Cometa e direttore del Consorzio Promos Ricerche. "In questo momento di transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo, le imprese hanno necessità di essere accompagnate al cambiamento anche attraverso le tante azioni sinergiche e strutturate messe in campo dell'Ordine" dichiara Eraldo Turi, presidente Odcec Napoli nei saluti di apertura. "E la costituzione di questa commissione nasce proprio dalla volontà di stare al loro fianco grazie al ruolo del commercialista come figura di supporto e spesso guida nelle scelte strategiche dell'azienda", aggiunge Antonella La Porta. (segue) (ren)