Imprese: venerdì a Portici evento del Coordinamento dei Giovani Imprenditori di Confcooperative Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Coordinamento dei Giovani Imprenditori di Confcooperative Campania si presenta alla comunità nell'ambito dell'evento "Seminiamo Cooperazione – Giovani e lavoro in Campania: reti, prospettive e racconti". L'appuntamento è per venerdì 9 giugno, alle ore 17, a Portici, in provincia di Napoli, presso la cooperativa sociale Terra del sole, via delle Madonnelle a S. Pietro, 7c – 11. "È il primo momento pubblico che organizziamo come gruppo giovanile della rete Confcooperative Campania. Ci siamo strutturati da poco e ci avviamo verso una fase espansiva, fatta di nuove conoscenze, reti e sinergie. Questo evento è il primo passo in questo senso", ha spiegato Pasquale Cervero, presidente del Coordinamento Giovani Imprenditori Confcooperative Campania. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania; Grazia Buccelli, vicepresidente Consiglio comunale di Portici e Ciro Santoro, presidente Commissione Consiliare Attività Produttive di Ercolano. Cuore del pomeriggio sarà il talk "Giovani e lavoro in Campania: reti, prospettive e racconti" che coinvolgerà Elisa Calzuola, Coordinamento Nazionale Giovani Imprenditori Confcooperative; Pasquale Cervero, Presidente Giovani Imprenditori Confcooperative Campania; Vittorio De Feo, Forum Regionale dei Giovani – Regione Campania e Raffaele Cerciello, Coordinatore Progetto Policoro Campania. Previste anche testimonianze di giovani presidenti o amministratori di cooperativa. Il Coordinamento Giovani Imprenditori Confcooperative Campania aggrega cooperatori e cooperatrici under 40 ed è impegnato nella rappresentanza delle esigenze di questa precisa fascia di amministratori e di soci, nonché nella promozione del modello cooperativo tra le giovani generazioni. (Ren)