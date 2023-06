Pd: Nappi (Lega), De Luca jr vittima del suo cognome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 'meriti' per i quali Piero De Luca fu nominato vice-capogruppo del Pd alla Camera sono gli stessi per i quali ora è stato sostituito: il padre. Questo la dice lunga sulla logica con la quale il Pd fa politica. È tuttavia inaccettabile l'ipocrisia della Schlein di provare a rifare così la verginità perduta del suo partito che, per otto anni e tuttora, nei fatti, ha dimostrato di essere totalmente complice del malgoverno della Campania. I campani non si faranno ingannare da questo ennesimo tentativo della sinistra di prendere le distanze da sé stessa". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.-- (ren)