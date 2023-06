Sport: rapporto Censis, praticato da oltre 8,5 milioni di donne ma permangono differenze territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 20 milioni di italiani che praticano sport, circa otto milioni e mezzo sono donne, circa il 43 per cento. Permangono però forti differenze a livello territoriale. È uno dei dati principali che emerge dal Rapporto del Censis dal titolo “Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori e del Paese”, presentato oggi nel Salone d’Onore del Coni, a Roma. Come detto, però, la quota delle praticanti varia in maniera significativa in base ai terrori: è pari al 36,3 per cento del totale delle donne con più di tre anni nel Nord-Est, al 34 per cento nel Nord-Ovest, al 31,9 per cento al Centro e precipita al 19,7 per cento nel Sud e nelle Isole. A livello regionale, si va dal 50,4 per cento di praticanti nel Trentino-Alto Adige, al 13,4 per cento in Calabria, che precede Sicilia (17,4 per cento), Campania (17,7 per cento) e Basilicata (17,9 per cento). La correlazione tra pratica sportiva e occupazione è evidente se si osserva la graduatoria regionale costruita in base al tasso di occupazione femminile, che è quasi coincidente con quella delle praticanti. A fronte di un tasso medio di occupazione femminile che in Italia è del 51,1 per cento, a livello regionale si va da un massimo del 66,2 per cento in Trentino-Alto Adige a un minimo del 30,5 per cento in Sicilia, preceduta dalla Campania, dove il tasso di occupazione femminile è al 30,6 per cento e dalla Calabria con il 31,8 per cento. (Rin)