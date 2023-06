Spettacoli: al via dal 1 luglio la quarta edizione del Carditello Festival al Real Sito di Carditello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Real Sito di Carditello a San Tammaro (Caserta), è pronto ad ospitare la quarta edizione del Carditello Festival che, da sabato 1 luglio a giovedì 27 luglio 2023, animerà il suggestivo galoppatoio di Ferdinando IV con nove concerti e spettacoli live, integrando l'offerta culturale e i percorsi benessere per famiglie. La rassegna musicale, tra le più attese e importanti a livello nazionale, conferma la vocazione del Real Sito di Carditello – prima fattoria agricola sperimentale e poi culla di contaminazioni artistiche – e rafforza le ambizioni della Fondazione. "Una manifestazione fortemente voluta dal nuovo Consiglio di amministrazione – ha spiegato il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni – per ribadire la vitalità di questa straordinaria residenza reale, che intendiamo inserire sempre di più nel sistema dei siti borbonici da valorizzare e visitare in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta. Stiamo lavorando alacremente per promuovere e tutelare l'identità del territorio, rilanciando le antiche funzioni agricole del Real Sito ed esaltando il binomio cultura e turismo, che può rappresentare un importante asset economico per il futuro. Carditello ha tutte le potenzialità per affermarsi come location ideale per la grande musica, puntando anche su prodotti tipici ed eventi per famiglie, nel segno dell'ecoturismo, della sostenibilità e dell'inclusione sociale". (ren)