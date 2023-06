Napoli: 90 agenti della polizia locale impegnati in controlli intorno allo stadio durante l'ultima di campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sampdoria ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti maggiormente diffusi durante questi eventi. I 90 Agenti hanno elevato 95 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevando 85 autovetture in divieto di sosta, ed hanno effettuato 13 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti abusivi ponendo in sequestro centinaia di confezioni d'acqua e migliaia di bottiglie di birra vendute in assenza di titolo amministrativo. (Ren)