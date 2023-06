Napoli: in comune riunione sull’avanzamento dei progetti sociali finanziati dal Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto alla casa per i senza dimora verrà salvaguardato con l'approccio del "primo alloggio" mettendo a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi. Oltre a ciò, saranno attivati ​​progetti personalizzati per ogni singola persona. Le "stazioni di posta" saranno, infine, centri di servizio e di inclusione che dovranno offrire, oltre a un'accoglienza notturna limitata, servizi importanti come quelli sanitari, di ristorazione, distribuzione postale, mediazione culturale, consulenza, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni. "Sono molto soddisfatto di come, con determinazione e impegno, tutti gli uffici coinvolti stanno collaborando alla realizzazione di questo sogno. Il PNRR ci aiuterà finalmente a dare risposte più efficaci e personalizzate in un momento storico che vede dilagare povertà, solitudini familiari, fragilità trasversali", ha concluso Trapanese. (Ren)