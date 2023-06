Pa: Zangrillo, sta vivendo fase profonda di modernizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pubblica amministrazione sta vivendo una fase molto profonda di modernizzazione. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. “Dobbiamo diventare attrattivi” e “inserire centinaia di migliaia di lavoratori dopo dieci anni di blocco del turnover”, ha spiegato. Secondo il ministro c’è “bisogno di procedure concorsuali rapidi e efficaci”, per questo motivo, nei concorsi per per posizioni non apicali, basterà solo la prova scritta. “La prova orale la riteniamo necessaria quando la posizione ricoperta richiede un approfondimento sulle competenze e le capacità del candidato. Per posizioni meno complesse riteniamo basti la prova scritta. Questo ci consente di essere più rapidi e veloci”.(Rin)