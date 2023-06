Pa: Zangrillo, su smart working deciderà Parlamento, auspico tutela fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il provvedimento è in esame al Senato, lo decide il Parlamento come andrà a finire” sullo smart working. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1 parlando del decreto Lavoro. “Io credo che sia uno strumento che anche la Pa può utilizzare, ma essendo venuta meno l’emergenza della pandemia non c’è più ragione per i genitori con figli sotto i 14 anni per prorogare l’accesso facilitato allo smart working. Auspico che ci sia possibilità di tutelare la categoria dei fragili”, ha aggiunto evidenziando che lo smart working “è una delle opportunità che il datore di lavoro può utilizzare”.(Rin)