Ambiente: Nappi (Lega), in Campania situazione preoccupante a causa di immobilismo e 'no' ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Nel celebrare la Giornata mondiale dell'ambiente non possiamo non soffermarci sullo stato preoccupante in cui versano vaste porzioni della Campania. Voglio solo ricordare che secondo De Luca, quella della Terra dei Fuochi è un'emergenza che ci saremmo addirittura lasciati alle spalle. La situazione da allarme rosso è favorita dall'immobilismo della Giunta regionale verso la sfida alla sostenibilità, fattore fondamentale di rilancio per i nostri territori anche sul fronte della rigenerazione delle infrastrutture, della sicurezza e dei collegamenti. L'innovazione a favore dell'ambiente, come ha sottolineato il ministro Matteo Salvini, va accompagnata con interventi che tutelino allo stesso tempo le comunità, l'economia e il lavoro. A nulla servono i 'no' ideologici e per partito preso". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)