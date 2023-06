Cultura: Laboccetta (Polo Sud), chiusura Caffè Greco sarebbe offesa a memoria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho voluto esser presente negli storici locali del Caffè Greco in Roma, (Via Condotti) per seguire la conferenza stampa dei proprietari dello stesso. La gentile coppia Iozzi Pellegrini. In questo luogo magico e' passata la storia culturale italiana ed internazionale. La prima volta che misi piede in questo luogo dove si respira un'aria magica ero in compagnia di un giovanissimo scrittore, Marcello Veneziani. Ma parlo di una vita fa. Pensare che questo luogo debba chiudere perché non si riescono a trovare le ragioni di un dialogo fa soffrire tutti coloro che mettono al primo posto la Cultura. Spero che le parti possano trovare una intesa seria. La chiusura del Caffè Greco sarebbe una grave offesa alla Cultura nazionale ed internazionale". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)