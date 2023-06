Francia: domani Mattarella e Macron inaugurano al Louvre "Napoli a Parigi", mostra con i capolavori di Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inaugurata domani al Louvre di Parigi, dal presidente Sergio Mattarella e dall'omologo francese Emmanuel Macron, l'esposizione "Napoli a Parigi", che fino a gennaio ospiterà più di 70 capolavori dalla collezione del museo di Capodimonte. Tra i capolavori, ci sono quelli di alcuni dei più grandi artisti italiani come Raffaello, Michelangelo, Masaccio o il Parmigianino. Un partenariato, quello tra i due musei, che è nato "in modo naturale", ha spiegato ai giornalisti il direttore del museo napoletano, Sylvain Bellenger. "Questa collaborazione eccezionale ed esclusiva illustra perfettamente lo slancio che voglio per il Louvre", ha affermato Laurence de Cars, direttrice del Louvre. Il percorso della mostra si articola in tre momenti. Il primo, nell'Ala Denon al primo piano, dove 31 dipinti sono stati installati insieme tra quelli della collezione permanente. Tra questi c'è "La Trasfigurazione" di Giovanni Bellini o la "Crocifissione" del Masaccio. La scelta di inserire le opere di Capodimonte tra quelle del Louvre mostra come le due collezioni siano "complementari", ha spiegato Bellenger. Il secondo momento si svolge nella Sala della Cappella, nell'Ala Sully, sempre al primo piano. Oltre ad alcuni quadri come "Il ritratto di Paolo III Farnese con i suoi nipoti" di Tiziano, in questo spazio sono stati accolti degli oggetti d'arte unici. Un esempio è "La Caduta dei giganti", scultura di Filippo Tagliolini che mai prima d'ora aveva lasciato il museo napoletano. La terza e ultima area, infine, è stata installata nella Sala dell'Orologio, al secondo piano. Qui sono ospitate alcune opere provenienti dal Gabinetto dei disegni e delle stampe di Capodimonte. (Frp)