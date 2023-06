Sanità: Anci e Centro nazionale trapianti insieme per far crescere cultura del dono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anci e Centro nazionale trapianti ancora insieme per far crescere in Italia la cultura del dono: era questo l'obiettivo del webinar che l’Associazione e l'organo di coordinamento della rete trapiantologica nazionale hanno promosso questa mattina con la partecipazione numerosi amministratori locali. Hanno raccontato la loro esperienza, moderati dal giornalista di Rainews Roberto Vicaretti, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, la vicesindaca di Trento Mariachiara Franzoia e i primi cittadini di Geraci Siculo (PA) Luigi Iuppa, e Guardiagrele (CH) Donatello Di Prinzio: tutti Comuni che sono risultati ai vertici dell'Indice del Dono, il rapporto annuale del CNT che determina le classifiche dei Comuni nei quali le percentuali di consenso alla donazione sono più elevate. A loro si è aggiunto anche il sindaco di Pramaggiore (VE) Fausto Pivetta, che ha portato la sua particolare testimonianza di primo cittadino ma anche di trapiantato di rene, mentre la dirigente dell'Ufficio anagrafe del Comune di Firenze, Angela Lastrucci, e la presidente di Aido, Flavia Petrin, hanno parlato rispettivamente del ruolo di sensibilizzazione dei servizi demografici locali e dell'associazionismo territoriale. Al webinar hanno portato il loro saluto anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il direttore generale Iss Andrea Piccioli, il direttore generale della Comunicazione del ministero della Salute Sergio Iavicoli, il presidente della Fnomceo Filippo Anelli e la presidente di Federsanità Tiziana Frittelli. (segue) (Com)