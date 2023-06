Rifiuti: nel 2021 aumentata produzione del 3 per cento, tasse più alte in Comuni con deficit impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit impiantistico più significativo, che non consente la corretta chiusura del ciclo dei rifiuti, è stato rilevato al Sud e - a causa del maggiore costo sostenuto per il trasporto dei rifiuti verso impianti fuori Regione - il Sud registra la tariffa più alta del Paese, con 368 euro nel 2022, staccando il Centro (335 euro) e il Nord (276 euro). E nella gestione del ciclo se a livello nazionale, gli affidamenti del servizio sono principalmente riconducibili a un ente pubblico (40 per cento dei casi), al Sud Italia sono preponderanti gli affidamenti a gestori privati (48 per cento). Sul fronte gestionale, principalmente al Centro Sud, il settore si mostra caratterizzato da una forte frammentazione sia orizzontale, dovuta al gran numero di operatori attivi in territori comunali, sia verticale all’interno del ciclo integrato. (segue) (Rer)