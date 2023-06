Napoli: l'amministrazione comunale aderisce alla manifestazione per ricordare Giulia Tramontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alle Pari Opportunità del comune di Napoli Emanuela Ferrante, la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e la presidente della Consulta delle Elette Anna Maria Maisto aderiscono alla manifestazione del 7 giugno in Piazza Plebiscito per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. "Dal 1 gennaio al 28 maggio di quest'anno in Italia sono state uccise 45 donne, in pratica un femminicidio ogni 3 giorni", hanno ricordato le tre esponenti del comune di Napoli. "È necessario - hanno aggiunto - che le istituzioni reclamino ed organizzino con forza misure sia legislative che di prevenzione per porre fine ad una violenza non solo fisica, ma che è anche figlia della cultura della sopraffazione. Ogni donna e ogni mamma si è rivista con infinita tristezza in questa drammatica vicenda e quando i timori iniziali si sono rivelati impietosa realtà ognuna di noi ha avuto un moto di rabbia e di ribellione. Affinchè non accadano altre violenze e non si debbano contare ancora vittime, donne e madri innocenti massacrate per impedire loro di vivere liberamente, noi saremo in piazza mercoledì e ricorderemo Giulia Tramontano, una figlia della nostra terra, con il suo piccolo Thiago per dire basta a donne violate e uccise. L'invito è a partecipare unite a questo appuntamento". L'iniziativa è organizzata dalla Consulta regionale per la condizione della donna del Consiglio regionale della Campania. (Ren)