Imprese: a scuola di coding e intelligenza artificiale, formati 850 studenti e 90 professori con il progetto High Tech High School (3)

- La quarta edizione di High Tech High School tra Cosenza e Pescara - Coinvolti in questa nuova edizione sono l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) e l’Istituto Tecnico Agrario “P. Cuppari” di Alanno (Pescara), rispettivamente con 98 e 108 studenti. In entrambe le scuole i corsi sono iniziati nel secondo quadrimestre e si concludono con la fine dell’anno scolastico. Ogni studente/studentessa dei due istituti coinvolti segue 24 ore di laboratori e apprende i fondamenti della programmazione e l’uso creativo e consapevole delle ultime tecnologie, lavorando a progetti concreti attraverso strumenti didattici e metodologie inedite I docenti tornano fra i banchi - Accanto alle iniziative per gli studenti, High Tech High School prevede anche quest'anno un percorso di formazione dedicato ai docenti delle scuole coinvolte. L’obiettivo è permettere agli insegnanti di acquisire nuove competenze e confrontarsi sulle sfide e le opportunità future al fine di proseguire le attività con i propri studenti in maniera indipendente. Tema di questa edizione è l’Intelligenza Artificiale: i docenti accederanno a una formazione dedicata per apprendere le sfide, opportunità e rischi che questa tecnologia pone alla scuole e alla didattica; gli insegnanti potranno inoltre esplorare machine learning e modelli ChatGPT attraverso attività pratiche. Verranno infine forniti strumenti per progettare un'attività didattica che preveda l'utilizzo dell’AI come supporto all'apprendimento. Le precedenti edizioni - Il progetto High Tech High School nasce con l’obiettivo di rendere studenti e studentesse più consapevoli del proprio futuro, offrendo loro un percorso formativo professionalizzante. Dall’avvio del progetto, si sono tenute 4 edizioni ognuna delle quali ha coinvolto 2 città: nella prima edizione Bari e Milano, a seguire Catania e Roma, poi Genova e Napoli, nella quarta edizione Alanno (Pescara) e Castrolibero (Cosenza). In ogni Istituto coinvolto sono stati erogati per ogni gruppo di studenti 16 laboratori, ciascuno della durata di un’ora e trenta minuti in modalità mista (presenza e online). (Com)