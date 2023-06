Scuola: Cangiano (FdI), Cittadella Scolastica di Castel Volturno è progetto straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione di una Cittadella Scolastica a Castelvolturno è un progetto di straordinaria importanza per una città che ancora oggi è costretta ad affrontare problematiche di diversa natura. L'impegno del nostro governo per questa zona della Provincia di Caserta è costante e la presenza oggi del sottosegretario alla Pubblica Istruzione Paola Frassinetti ne è l'ennesima dimostrazione. La nascita di una struttura all'avanguardia a livello nazionale ed europeo, candidata ad essere una delle scuole più belle d'Italia, è un primo tassello per il rilancio di Castel Volturno e di tutto il Litorale domizio. Occorre continuare a lavorare per riqualificare la città; l'obiettivo è quello di sfruttare totalmente le enormi potenzialità di questa zona, purtroppo per anni abbandonata al proprio destino". Queste le parole del deputato casertano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano alla presentazione del progetto della Nuova Cittadella Scolastica di Castel Volturno, in provincia di Caserta. (Ren)