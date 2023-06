Campania: Cammarano (M5S), la Regione valorizzi il patrimonio archeologico di Nuceria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I resti dell'antica Nuceria affiorano nell'area della nuova 'Casa delle Arti e dei Talenti', una scoperta avvenuta durante le attività di scavo eseguite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno, in collaborazione con l'Ufficio tecnico del Comune. Grazie alla sinergia tra gli enti locali e le organizzazioni culturali, come le associazioni 'Gruppo Archeologico Nuceria' e 'Vivere Insieme', è stato possibile promuovere questo straordinario patrimonio". A dirlo è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. "Chiediamo alla Regione Campania di sostenere la valorizzazione di questo bene attraverso un adeguato finanziamento e potenziando i trasporti verso Nocera Superiore, rendendo più agevole l'accesso all'area archeologica. Il rilancio di questo settore è strategico per la crescita dell'economia dei nostri territori e favorire la connessione con il resto della regione - ha concluso Cammarano - consentirebbe a un maggior numero di visitatori di scoprire e apprezzare la straordinaria eredità storica di Nuceria". (Ren)