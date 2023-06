Napoli: in comune riunione sull’avanzamento dei progetti sociali finanziati dal Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunione sull'avanzamento dei progetti sociali finanziati dal Pnrr, oggi, presso l'assessorato alle Politiche Sociali del comune di Napoli. Con un budget di 8 milioni (+ 4 di integrazione di risorse), i referenti dell'Area Welfare e dell'Area Coesione hanno illustrato all'Assessore Trapanese gli investimenti sulle varie misure che prevedono lavori di adeguamento e di ristrutturazione di immobili e servizi: 3 gruppi di appartamenti e una centrale operativa sociale per anziani non autosufficienti (2 milioni 460 mila euro); 2 gruppi appartamenti per persone con disabilità (715 mila euro); 6 gruppi appartamenti per housing First (per un totale di due milioni 130 Mila euro) e 3 stazioni di posta (per 2 milioni 610 mila euro) per i senza dimora. Questa la distribuzione dei fondi a disposizione sui progetti da portare avanti. "Con il Pnrr le politiche sociali potranno finalmente attuare sperimentazioni e innovazioni per uscire dall'impasse di sistemi di accoglienza e di accompagnamento alle fragilità ormai inadeguate per esigenze e numeri in continua crescita" ha spiegato l'Assessore Trapanese. Per gli anziani è previsto un servizio residenziale socio-assistenziale rivolto a persone ultrasessantacinquenni, autonome e semiautonome, che optano per una scelta di convivenza pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma. Per le persone disabili si punta ad organizzare la loro autonomia dalle famiglie in una vita indipendente, ricostruendo nella socialità del gruppo-appartamento la loro crescita individuale e di indipendenza, attraverso progetti educativi. (segue) (Ren)