Pil: Istat, crescita dell'1,2 per cento nel 2023 (2)

- Inoltre, secondo quanto rileva l'Istat, nel biennio di previsione l’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro (Ula), segnerà una crescita in linea con quella del Pil (+1,2 per cento nel 2023 e +1 per cento nel 2024). Il miglioramento dell’occupazione si accompagnerà a un calo del tasso di disoccupazione che scenderà al 7,9 per cento quest’anno e al 7,7 per cento l’anno successivo. Il percorso di rientro dell’inflazione, favorito dalla discesa dei prezzi dei beni energetici e dalle politiche restrittive attuate dalle banche centrali, si rifletterà in una riduzione della dinamica del deflatore della spesa delle famiglie residenti sia nell’anno corrente (+5,7 per cento) sia, in misura maggiore, nel 2024 (+2,6 per cento). (Rin)