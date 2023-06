Campania: Sanna (Commissione regionale Pari Opportunità), occorrono azioni strutturate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le donne continuano a morire quotidianamente per mano di uomini violenti. Questa volta è toccato a Giulia Tramontano e al suo piccolo Thiago, non ancora nato. Giulia è l’ennesima vittima di femminicidio che, dall’inizio dell'anno, si consuma nel nostro Paese: il suo è il 39° femminicidio in Italia da inizio anno e le modalità con cui è avvenuto sono tragicamente sempre le stesse. Le iniziative di sensibilizzazione, l’innalzamento delle pene, le misure securitarie e l’introduzione di nuovi reati non hanno fermato la violenza maschile contro le donne perché il problema è altrove e bisogna affrontarlo in modo strutturato. Da questa consapevolezza, nei prossimi giorni, partirà l’attività della Sottocommissione “Diritto alla città, politiche urbane e beni comuni nell’ottica di genere” della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Campania”. E’ quanto afferma la presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Natalia Sanna, che aggiunge: “la Sottocommissione coordinata da Maria Lippiello, lavorerà ad una proposta di legge che possa prevedere pene certe anche per chi causa la morte dei bambini formati nel grembo delle donne uccise e l’istituzione di un registro degli orfani di femminicidio. Inoltre, la Sottocommissione lavorerà per proporre una legge che introduca l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole e per l’elaborazione di un protocollo di comunicazione e di narrazione dei casi di femminicidio. Basta colpevolizzare le donne perché incapaci di scegliere i fidanzati anziché coloro che le ammazzano, basta minimizzare la violenza e stupirsi ogni volta che un uomo, non un pazzo, decide di porre fine alla vita di una donna, basta giornate dedicate - conclude la presidente Sanna -, non sono servite e non serviranno. Occorrono, invece, misure strutturate che tengano conto del problema affrontandolo a 360 gradi”. (Ren)