Napoli: al via campagna contro l'abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti - foto

- Una campagna per conoscere i piccoli gesti che fanno bene all'ambiente, come evitare di gettare una cicca o un piccolo rifiuto, apparentemente innocui ma in grado invece di procurare effetti gravissimi al mondo circostante. E' partita da Napoli l'edizione 2023 di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con Bat Italia, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del comune di Napoli che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. In Italia c'è ancora poca consapevolezza del fenomeno del littering e della necessità di arginarlo, al punto che il 40% dei cittadini ignora l'esistenza di una normativa specifica contro l'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni. Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo improprio, molti fumatori abbandonano il mozzicone a terra e il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente, non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre oppure vengono scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, ed ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe. "Esprimiamo la nostra sincera gratitudine a Bat e Marevivo per l'organizzazione della campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' nella nostra città, unendosi allo sforzo di sensibilizzazione che abbiamo avviato con successo con le giornate 'Napoli per Napoli', giunte alla terza edizione e in programma domenica in tutte le Municipalità", ha detto l'assessore comunale all'Ambiente Vincenzo Santagada. "Questi eventi sono il frutto del grande impegno di associazioni di volontari, Municipalità e comitati di quartiere, che insieme al comune di Napoli mirano a consolidare una preziosa sinergia per promuovere un nuovo percorso culturale basato sulla cura del bene comune", ha aggiunto. In Largo Enrico Berlinguer (via Toledo) dal 6 all'11 giugno, sarà presente l'installazione che riproduce una vera e propria "scena del crimine", in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante, una bottiglietta di plastica e un tappo di alluminio come simboliche "armi del delitto".I volontari di Marevivo, dall'8 all'11 giugno, distribuiranno 5.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclabile e in strada saranno posizionate anche locandine informative con un QR Code attraverso il quale le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale "Marina" e conoscere di più sul "littering" e sulle pratiche utili a contrastarlo. "Tutto ciò che viene abbandonato nelle strade, nei parchi o nei tombini attraverso gli scarichi delle città finisce in mare. Sono rifiuti non biodegradabili che si sminuzzano in micro plastiche e rimangono in acqua per sempre. Questo ha un impatto negativo non solo sulla salute dell'ecosistema marino ma, attraverso la catena alimentare, anche sulla nostra", ha dichiarato Carmine Esposito, Delegato della Regione Campania di Marevivo. "Siamo, quindi, orgogliosi di portare la nostra campagna - ha aggiunto - anche in una città bella e sensibile come Napoli: è necessario diffondere il più possibile questo messaggio, ossia che un piccolo gesto che può sembrare trascurabile, come buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, in realtà è un gravissimo crimine per l'ambiente. I dati raccolti durante le attività di questa campagna saranno, infine, preziosi elementi che ci consentiranno di sviluppare modelli migliorativi per minimizzare l'impatto delle attività umane nei confronti dell'ambiente". "Siamo felici di aver scelto Napoli come prima tappa della campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' 2023 e siamo orgogliosi di mettere il nostro know-how al servizio della città per accompagnare le persone e le Istituzioni in un percorso virtuoso a tutela dell'ambiente - ha commentato Fabio de Petris, Direttore Generale di Bat Italia - Bat è da sempre impegnata nella realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, per ridurre l'impatto del proprio business sulla salute e, in modo particolare, sull'ambiente. La sensibilizzazione dei cittadini, affinché possano smaltire in modo corretto mozziconi e piccoli rifiuti, e l'innovazione tecnologica sono per noi essenziali. Lo dimostra lo spirito di questa campagna che abbiamo il piacere di presentare oggi nella città di Napoli". (Ren)