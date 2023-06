Cultura: Laboccetta (Polo Sud), lodevole impegno Sangiuliano per nuovo paradigma culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso con Gioia sfogliando il Corriere della Sera dell'uscita in libreria in edizione aggiornata del saggio del Ministro Gennaro Sangiuliano su Prezzolini, l'anarchico conservatore. Un testo interessantissimo che presentammo oltre 10 anni fa e che domani io, come tutti i napoletani, acquisterò in libreria per conoscerne gli aggiornamenti. E per sostenere l'impegno del ministro volto a costruire un nuovo paradigma culturale che, sulla scia di grandi personalità quali Prezzolini Longanesi Malaparte Flaiano, si batte per ancorare nella migliore tradizione italiana una coraggiosa visione del futuro". Lo ha affermato in una nota l'ex parlamentare di Napoli e presidente dell'associazione Polo Sud, Amedeo Laboccetta (Ren)