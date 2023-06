Rifiuti: differenziata destinata a riciclo ferma al 48 per cento dal 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di preparazione dei rifiuti per riutilizzo e riciclaggio è ferma a circa il 48 per cento dal 2019, mentre nel 2021 lo smaltimento in discarica interessa ancora il 19 per cento dei rifiuti urbani. È quanto emerge da “Green book 2023. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” redatto dalla Fondazione Utilitatis e presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma. Secondo Utilitatis "è necessario migliorare la qualità della raccolta differenziata e investire su nuovi impianti".(Rer)