Rifiuti: nel 2021 aumentata produzione del 3 per cento, tasse più alte in Comuni con deficit impianti (3)

- Nella Capitale la differenziata a oggi "è al 46 per cento ma è in salita, al momento del nostro insediamento era a 1,3 punti in meno", ha spiegato l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi. "Nel piano di gestione dei rifiuti abbiamo come obiettivo il raggiungimento del riciclo al 65-70 per cento, ma è chiaro che non può essere paragonato a quello di un piccolo Comune - ha aggiunto Alfonsi -. Bisogna vedere i dati e disaggregarli per numero di abitanti". E per quanto riguarda gli impianti: "Il rapporto restituisce un'Italia completamente diversa tra Centro Nord e Centro Sud: Roma è assolutamente nel Centro Sud, soprattutto per la questione di mancanza totale di impiantistica. Il vero lavoro che stiamo facendo - ha detto Alfonsi - con il piano dei rifiuti è quello dell'aver studiato i flussi e la necessità di impianti per costruire quelli che servono". (segue) (Rer)