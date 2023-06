Rifiuti: nel 2021 aumentata produzione del 3 per cento, tasse più alte in Comuni con deficit impianti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli impianti che saranno realizzati nella Capitale, oltre al termovalorizzatore, ci sono due biodigestori per l'umido. E la frazione organica, sulla produzione complessiva, su base nazionale, costituisce circa il 40 per cento.Ma, sempre a livello nazionale, circa 1,3 milioni di tonnellate di umido vengono trattate in impianti di Regioni diverse da quelle di produzione: questa quantità rappresenta circa il 18 per cento dell’organico prodotto annualmente. La stima del fabbisogno impiantistico al 2035 - per quanto emerge dal rapporto della Fondazione Utilitatis - con il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, per il trattamento di questa frazione, mette in rilievo l’autosufficienza di alcune zone del Paese (ad esempio Sardegna e Nord), mentre Centro, Sud peninsulare e Sicilia dovrebbero presentare a quella data ancora un importante deficit. (segue) (Rer)