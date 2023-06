Sanità: De Luca, potenzieremo il Centro di Salute mentale di Sant’Arsenio nel Vallo di Diano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita al Centro di Salute mentale di Sant’Arsenio nel Vallo di Diano. "È la prima struttura pubblica in Regione Campania e nel Sud Italia - ha spiegato De Luca in un post su facebook - specificamente attrezzata a fornire cure e percorsi riabilitativi per i soggetti affetti da disturbi psichiatrici e contemporaneamente dipendenti da alcol e droghe. Il Centro offre percorsi di sostegno anche ai familiari dei pazienti". "Sappiamo bene - ha aggiunto - che queste situazioni sono, purtroppo, spesso difficili da accettare e gestire per le persone care. E noi vogliamo fornire un aiuto anche sotto questo aspetto. Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa e vogliamo potenziarla, portando da 10 a 20 la dotazione di posti letto. Nel frattempo, è ormai completato anche l’ospedale di comunità di Sant’Arsenio e Roccadaspide, una struttura importante per questo territorio". "È un bel segnale questo anche nell’ottica dell’attuazione degli investimenti del Pnrr, bloccati in tutta Italia, e che qui in Campania invece stiamo portando avanti, ha concluso. (Ren)