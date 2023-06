Sindacati: mercoledì il segretario generale Capone al congresso dell'Ugl di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 7 giugno, alle ore 10, il segretario generale Ugl Paolo Capone sarà presente a Napoli presso il Gold Tower Hotel in Via Brecce a Sant'Erasmo 185, in occasione del congresso territoriale dell'Ugl di Napoli per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro". Secondo Paolo Capone, Segretario Generale Ugl: "La città di Napoli presenta profonde contraddizioni e criticità che devono essere affrontate con misure strutturali e interventi di medio e lungo periodo. L'aumento della disoccupazione e la fuga dei giovani sono un problema gravissimo che va sanato investendo in programmi di formazione e rafforzando la partnership fra pubblico e privato per intercettare la domanda di nuove professioni. Il Pnrr è un'occasione storica per accompagnare i processi in corso, a partire da fenomeni come la digitalizzazione e la transizione energetica che stanno generando un radicale mutamento di paradigma nel mondo del lavoro. È fondamentale, pertanto, valorizzare le grandi potenzialità e le competenze che il territorio è in grado di offrire. Non a caso in vista del Primo Maggio abbiamo scelto Napoli, luogo simbolo del riscatto sociale e del rilancio del Mezzogiorno. Come sindacato UGL, siamo costantemente impegnati nei tavoli di confronto con le istituzioni nazionali e locali per ribadire l'importanza di un potenziamento della rete di welfare e, al contempo, l'urgenza di un piano nazionale di politica industriale che il Paese attende da più di trent'anni e che rappresenta un presupposto imprescindibile per un effettivo rilancio dell'occupazione e dello sviluppo nel Mezzogiorno".(Ren)