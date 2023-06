Pnrr: Zangrillo, dirottati su altri fondi i progetti non realizzabili entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In principio i progetti del Pnrr sono stati concepiti in un contesto che è cambiato in modo radicale. La revisione si sta realizzando di concerto con l’Europa. I ministeri competenti stanno verificando quali sono i progetti realizzabili nei tempi previsti, quali quelli effettivamente necessari e, se non sono realizzabili entro il 2026, come dirottarli su fondi che hanno un respiro temporale più ampio”. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Mi sembra un approccio responsabile, ispirato al desiderio di cogliere appieno la straordinaria opportunità del Piano”, spiega. “Abbiamo la necessità di garantire agli enti territoriali un cambio di passo. Per questo motivo - prosegue il ministro - abbiamo previsto una serie di misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, favorendo da un lato l’acquisizione risorse, come i segretari comunali, e dall’altro la prospettiva di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato”. (segue) (Rin)