Napoli: grazie alla convenzione con l'Istituto Della Porta-Porzio consegnati al comune 14 beni confiscati per il riutilizzo - foto

- 14 immobili tra appartamenti, ville e locali commerciali confiscati alla criminalità organizzata e da riutilizzare per fini sociali sono al centro del Progetto di valorizzazione "Legalità e Cultura dell'etica. Beni confiscati alla criminalità organizzata" realizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri "Della Porta – Porzio" sulla base della convenzione sottoscritta tra l'Istituto ed il comune di Napoli. L'intesa si inserisce nell'ambito del percorso di formazione ed ha richiesto numerosi sopralluoghi prima della redazione delle schede tecniche e delle ipotesi di riutilizzo sociale degli immobili confiscati che, questa mattina, sono stati formalmente consegnati all'amministrazione comunale. All'incontro, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sono intervenuti circa ottanta studenti con l'Assessore alla Legalità Antonio De Iesu e la dirigente del "Della Porta–Porzio", Alessandra Guida. Diversi i progetti di valorizzazione previsti per 14 beni confiscati che, nei prossimi mesi, saranno messi a bando dal Comune ed affidati alle associazioni che ne faranno richiesta. Alcuni immobili saranno trasformati in case di accoglienza per persone vittime di violenza, sia donne che minori a rischio, altre strutture daranno invece ospitalità a persone fragili con disabilità mentale. Tra i progetti più innovativi quelli che vedranno la nascita di laboratori di arti e mestieri e di locali espositivi per tramandare alle giovani generazioni l'artigianato napoletano antico. "Abbiamo realizzato una bellissima sinergia tra l'Istituto Della Porta e l'Amministrazione Comunale per la quale sento di dare un forte ringraziamento alla scuola, ai docenti e ai ragazzi che hanno dimostrato di essere consapevoli ed orgogliosi di contribuire e a darci una mano nella gestione dei beni confiscati – ha detto l'assessore alla Legalità del comune di Napoli Antonio De Iesu - Questi immobili hanno una grande valenza sociale ma una gestione molto complicata che richiede, per ogni bene, un vero e proprio fascicolo con tutte le caratteristiche ed un progetto che ne contempli la destinazione d'uso migliore. Ho visto coi miei occhi quanto i ragazzi siano stati entusiasti di partecipare a questo progetto, abbiamo una convenzione molto valida ed è mia intenzione replicarla anche nei prossimi anni". "I ragazzi hanno lavorato moltissimo per questo progetto perchè ci hanno creduto fino in fondo – ha aggiunto la dirigente scolastica dell'"I.S. Della Porta-Porzio" Alessandra Guida - Uno dei nostri compiti è instillare in loro il concetto di legalità e quindi avere l'opportunità di poter operare in maniera così concreta è stata per loro una grande esperienza arricchita dall'aver assistito durante l'anno a lezioni di tanti esperti del settore dei beni confiscati. Hanno realizzato un lavoro capillare su ognuno degli immobili e realizzato le schede-progetto che sono la premessa indispensabile grazie alla quale questi beni potranno poi essere messi a bando e riutilizzati". (Ren)