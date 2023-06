Campania: Rubano (Fi), presenza forte del partito nell'Alto Casertano per risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia conferma la presenza forte sul territorio campano a sostegno dei cittadini e con l'obiettivo di risolvere concretamente i problemi. In quest'ottica, stamane ho incontrato il Presidente della Provincia di Caserta e sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, presso gli uffici della Provincia. Insieme abbiamo affrontato diversi temi che sono tra le priorità di questo territorio. Abbiamo avuto un confronto sul Contratto di Fiume - in particolare delle sponde del Volturno per i comuni di Ruviano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Campagnano - che possa ridefinire il processo di governance territoriale per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale. Abbiamo avuto uno scambio di idee per le opere di messa in sicurezza di numerosi tratti di strade provinciali nel comprensorio Alto Casertano che saranno realizzate nel breve termine. Su questo aspetto ho sollecitato il taglio dell'erba sulle arterie stesse per garantire la sicurezza. Ho chiesto inoltre al Presidente la massima sensibilità per la programmazione della nuova offerta formativa scolastica per i comuni dell'Alto Casertano al fine di garantire una formazione adeguata e quindi possibilità lavorative concrete per gli studenti. In questa direzione il Presidente Magliocca mi ha illustrato il progetto di realizzazione del nuovo polo scolastico a Piedimonte Matese, un'opera da 12 mln di euro che andrà sicuramente ad irrobustire l'offerta scolastica sul territorio". Lo ha dichiarato in una nota l'on. Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze. (Ren)