Lavoro: oltre 50 tra imprese e professionisti campani si incontrano a Pimonte per il rilancio dell'economia locale

- Sono oltre 50 le aziende e i professionisti che si incontreranno a Pimonte, presso il Resort Sant'Angelo, il 7 giugno alle ore 16,30, per discutere delle azioni comuni da intraprendere per il rilancio dell'economia locale e per lo sviluppo del territorio. Al centro degli interventi l'analisi dei nuovi strumenti di finanza agevolata e ordinaria a disposizione del tessuto imprenditoriale e professionale campano. Tutte le novità in questo campo verranno illustrate con l'obiettivo di diffondere le conoscenze e, grazie anche all'affiancamento dei relatori presenti, consentire l'accesso a queste risorse a quante più realtà possibili, così da dare nuove linfa all'economia del territorio. Un focus importante è dedicato anche alle politiche del lavoro, grazie agli interventi di illustri esperti del settore. "L'obiettivo di questo incontro - ha spiegato il promotore Antonio Palummo - è quello di fornire alle aziende e ai professionisti gli strumenti necessari per affrontare al meglio questo nuovo ciclo economico post pandemia, che anche con il Pnrr vedrà un fortissimo impulso agli investimenti da qui ai prossimi mesi. Crediamo fermamente che la Campania possa svolgere un ruolo centrale nel rilancio dell'economia nazionale e le Pmi e i professionisti dovranno saper cogliere tutte le opportunità a disposizione, ma potranno farlo solo se avranno conoscenza delle norme e dei processi, se saranno strutturati, insomma solo se saranno pronti ad affrontare queste nuove sfide". Momenti come quello organizzati sono assolutamente necessari se vogliamo raggiungere questi obiettivi" ha concluso Antonio Palummo, dottore commercialista. Al tavolo dei relatori interverranno: Antonio Oliviero, presidente Odcec Torre Annunziata, Antonio Picone, consulente finanza agevolata, Christian Amodio, consulente finanziario, Luigi Santarpia, rating advisor, Alberto Bagnaro, direttore centro studi Gesfor Job, Giuseppe Crescitelli, presidente consiglio dei revisori Odcec Torre Annunziata, Antonio Palummo, dottore commercialista.(Ren)