Rifiuti: nel 2021 aumentata produzione del 3 per cento, tasse più alte in Comuni con deficit impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, dopo la pandemia, in Italia si è verificato un aumento della produzione di rifiuti urbani: la quota di scarti ha raggiunto i 502 chili per abitante, con una variazione del 3 per cento rispetto al 2020. È cresciuta, però, anche la raccolta differenziata: nel 2021 si è attestata al 64 per cento della produzione nazionale, con un quantitativo pro capite pari a 272 chili. Tuttavia, la percentuale che viene avviata a riciclo e riuso è ferma al 48 per cento dal 2019 e nel 2021 lo smaltimento in discarica interessa ancora il 19 per cento dei rifiuti urbani. È quanto emerso da “Green book 2023. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” redatto dalla Fondazione Utilitatis e presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma. I costi più alti, a carico dei cittadini, si registrano nei Comuni in cui c'è un deficit impiantistico: il trattamento fuori regione o l'affidamento a privati del servizio fanno lievitare le tariffe. (segue) (Rer)