- REGIONE Prende il via la due giorni "Campania Beer Expo", primo Salone regionale della Birra Artigianale promosso dalla Regione Campania, tavola rotonda "Autenticamente campana: la birra artigianale dagli albori alla biodiversità". Con Maurizio Petracca presidente della Commissione agricoltura della Regione Campania, Gennaro Oliviero presidente del Consiglio regionale della Campania, Nicola Caputo assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Antonio Marchiello assessore alle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca presidente della Giunta Regionale della Campania, Alfonso Bonavita dirigente della Unità Operativa competente in "Promozione del sistema produttivo campano sui mercati" presso la direzione generale per lo Sviluppo economico della Regione Campania, Paolo Giulierini direttore Mann-Museo Archeologico Nazionale di Napoli,Tommaso Luongo presidente regionale AIS Campania, Lorenzo Dabove "Kuaska" degustatore e giudice internazionale, Vittorio Ferraris presidente nazionale Unionbirrai e Teo Musso presidente nazionale "Consorzio Birra Italiana", Consorzio di Tutela e Promozione della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola. Napoli, Mann - piazza Museo 19 (ore 15.30) (segue) (Ren)