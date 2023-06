Scuola: Valditara, nessun plesso verrà chiuso, accorperemo le reggenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei circa 40 mila plessi scolastici esistenti non ne verrà chiuso nemmeno uno. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella videorubrica “Il ministro risponde” parlando di dimensionamento e razionalizzazione scolastica. Un accordo con la Commissione europea sugli obiettivi del Pnrr “impegnava il governo a razionalizzare le dirigenze, le autonomie” ha spiegato. Per farlo "diminuiamo le reggenze e le accorpiamo giuridicamente" con "un solo presidente che governerà due istituti" ma "con un solo bilancio e una sola struttura amministrativa”, ha aggiunto Valditara. “Questo comporterà maggior efficienza, un risparmio di risorse e nessun danno per i docenti, gli studenti e i dirigenti stessi”. (Rin)