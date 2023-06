Rifiuti: in Italia gestione pubblica per 40 per cento enti, al sud 48 per cento si affida a privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione del ciclo dei rifiuti a livello nazionale gli affidamenti del servizio sono principalmente riconducibili a un ente pubblico (40 per cento dei casi), al sud Italia sono preponderanti gli affidamenti a gestori privati (48 per cento). È quanto emerge da “Green book 2023. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” redatto dalla Fondazione Utilitatis e presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma. Sul fronte gestionale, principalmente al Centro sud, il settore si mostra caratterizzato da una forte frammentazione sia orizzontale, dovuta al gran numero di operatori attivi in territori comunali, sia verticale all’interno del ciclo integrato. L’analisi delle gare per l’affidamento dei servizi (pubblicate nel periodo 2014-2022) inoltre conferma le difficoltà e i ritardi nella standardizzazione delle dimensioni e delle tempistiche di affidamento dei servizi di igiene urbana a livello nazionale. Oggi, la maggior parte delle gare (l’87 per cento di 2.499 analizzate) viene bandita per affidamento del servizio ad un solo Comune, inoltre l’85 per cento delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti ha una durata pari o inferiore a 5 anni. La maggior parte delle gare (il 67 per cento) è localizzata al Sud Italia, situazione legata alla ridotta presenza di aziende pubbliche in questa parte del Paese. (Rer)