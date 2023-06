© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frazione organica costituisce circa il 40 per cento dei rifiuti urbani prodotti. È quanto emerge da “Green book 2023. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” redatto dalla Fondazione Utilitatis e presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma. Negli ultimi anni si è assistito a un incremento delle quantità trattate in tutte le aree del Paese, con il trattamento integrato anaerobico-aerobico e il compostaggio come tipologie di trattamento prevalenti. A livello nazionale complessivamente sono circa 1,3 milioni le tonnellate trattate in impianti di Regioni diverse da quelle di produzione, e questa quantità rappresenta circa il 18 per cento dell’organico. La stima del fabbisogno impiantistico al 2035, con il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, per il trattamento di questa frazione mette in rilievo l’autosufficienza di alcune zone del Paese (ad esepio Sardegna e Nord), mentre Centro, Sud peninsulare e Sicilia dovrebbero presentare ancora un importante deficit. (Rer)