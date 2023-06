Rifiuti: 72 per cento Comuni italiani ha avviato raccolta differenziata del tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, a oggi, il 72 per cento dei Comuni italiani raccoglie separatamente i tessili per una quantità raccolta complessiva di circa 154 mila tonnellate (dati del 2021). L’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili comporterà un incremento di questa frazione. È quanto emerge da “Green book 2023. I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” redatto dalla Fondazione Utilitatis e presentato oggi a Palazzo Merulana a Roma. Secondo la fondazione "sono necessari investimenti in nuove tecnologie di selezione e riciclaggio, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di circolarità. L’introduzione di un modello in questa filiera potrebbe contribuire a generare benefici ambientali, sociali ed economici su scala europea, con un risparmio di 4-4,3 milioni di tonnellate di emissioni di Co2, la creazione di oltre 15 mila nuovi posti di lavoro e un giro d’affari compreso tra 1,5 e 2,2 miliardi di euro".(Rer)