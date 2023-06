Pnrr: Decaro (Anci), Comuni sanno spendere ma governo non anticipa soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se glieli dai, i Comuni i soldi li spendono e spendono bene. Il problema è che arrivano troppo lentamente: il governo deve introdurre un meccanismo automatico per gli anticipi se vuole imprimere una svolta alla spesa”. Lo afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, in una intervista rilasciata a "La Repubblica" sul tema del Pnrr. Decaro torna sulla questione dei pagamenti e delle semplificazioni. “E’ vero che i sindaci possono arrivare a ottenere un anticipo maggiore del 10 per cento, ma bisogna semplificare il meccanismo: ci sono troppi passaggi tra ministeri e Comuni. Se un’opera ha già un progetto esecutivo, allora l’anticipo deve essere automatico per un importo maggiore del 10 per cento, perché le imprese chiedono subito almeno il 30 per cento". A suo parere sui pagamenti, “la circolare del governo non ha prodotto significativi risultati. Servono una scadenza e tempi certi per i pagamenti delle rendicontazioni. Si dice che la spesa del Pnrr è in ritardo e poi si paga lentamente la spesa fatta: non è possibile”, aggiunge. Il presidente Anci ribadisce anche la richiesta al governo di estendere la norma sulle semplificazioni, che esiste solo per l’edilizia scolastica. “Se si vogliono ridurre i tempi, non si capisce perché queste semplificazioni non debbano valere per tutte le altre opere: dagli alloggi popolari ai parchi, dagli impianti per i rifiuti alla rigenerazione urbana”, sostiene. (segue) (Rin)