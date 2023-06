Pnrr: Decaro (Anci), Comuni sanno spendere ma governo non anticipa soldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto poi alla relazione semestrale del governo sul Pnrr Decaro sottolinea: “Non abbiamo gradito il passaggio dove si scrive che i piccoli Comuni, fino a diecimila abitanti, potrebbero avere problemi perché dovrebbero aumentare la spesa del 60 per cento. I dati dicono altro: questi Comuni, tra il 2017 e il 2022, hanno aumentato la propria spesa del 50 per cento e quelli fino a mille abitanti addirittura del 90 per cento. Ancora sulle le assegnazioni dei lavori per gli asili nido che non si riusciranno a completare entro la scadenza di fine giugno. “Il ministro Valditara ci ha detto che a giugno potremmo arrivare tra il 70 e l’80 per cento di lavori aggiudicati. Ci sarà una proroga solo per pochi Comuni, tenendo conto che in quattro mesi abbiamo dovuto fare la progettazione esecutiva e le gare. D’altronde i ministeri ci hanno messo sei mesi per farci firmare una convenzione per avviare le nostre attività”. Infine, sul tema dell’abuso di ufficio: “Noi non chiediamo né l’immunità né l’impunità: se il sindaco sbaglia deve pagare, e anche più degli altri perché tradisce i cittadini. Ma serve un perimetro preciso per l’abuso d’ufficio”, conclude Decaro. (Rin)