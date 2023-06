Teatro San Carlo: Laboccetta (Polo Sud), dopo uscita Lissner dare il giusto riconoscimento a Paolo Isotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso che Lissner, come leggiamo, è finalmente lontano dal San Carlo, possiamo dire con orgoglio che la nostra battaglia contro la sua illegittima soprintendenza, attribuitagli dall'allora ministro Franceschini in spregio della legge che avrebbe dovuto al contrario difendere e applicare, è stata ispirata dalla figura leggendaria di Paolino Isotta, il grande Napoletano che più di tutti ha amato il San Carlo e più di tutti è stato invece odiato dagli ignoranti alla Lissner, tra le massime vergogne della cui arroganza si annovera quella d'aver cacciato dal Teatro alla Scala, quando fu soprintendente pure lì, proprio Isotta, colpevole di dirgli sempre in faccia la verità. Lanciamo dunque una proposta per Napoli, per la sua storia culturale dai protagonisti senza pari, invitando il governo Meloni, il ministro Sangiuliano, il presidente della Campania De Luca e soprattutto il sindaco Manfredi, che ne presiede la Fondazione, ad avviare formalmente e concretamente l'iniziativa per intitolare a Paolo Isotta uno spazio del Teatro di San Carlo al quale egli, per tutta la vita e troppe volte inascoltato, ha dedicato pagine bellissime di passione, meraviglia, conoscenza e amore". Lo ha dichiarato in una nota l'onorevole Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli e presidente dell'Associazione Culturale "Polo Sud". (Ren)